Испанец советовал бывшему клубу подписать Орельена Чуамени, с которым вместе выступал за Монако.

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"Я очень хорошо знаю Чуамени. Я разговаривал с людьми из Барсы, советовал как можно скорее "завербовать" его. Это отличный игрок на будущее, но Барса финансово не могла его себе позволить", – цитирует Фабрегаса Marca.

Напомним, этим летом Чуамени таки оказался и в Испании, но борьбу выиграл Реал. Мадридцы заплатили за звезду Монако 80 млн+20 млн евро бонусами.

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