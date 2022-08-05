Іспанець радив колишньому клубу підписати Орельєна Чуамені, з яким разом виступав за Монако.

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"Я дуже добре знаю Чуамені. Я розмовляв з людьми з Барси, радив якомога швидше "завербувати" його. Це чудовий гравець на майбутнє, але Барса фінансово не могла його собі дозволити", – цитує Фабрегаса Marca.

Нагадаємо, цього літа Чуамені таки опинився і Іспанії, але боротьбу виграв Реал. Мадридці заплатили за зірку Монако 80 млн+20 млн євро бонусами.

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