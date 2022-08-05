"Барселона фінансово не могла його собі дозволити": каталонцям радили підписати гравця, який зрештою опинився в Реалі
15:49 - Читать на русском
Сеск Фабрегас був готовий безкоштовно попрацювати скаутом для Барселони.
Іспанець радив колишньому клубу підписати Орельєна Чуамені, з яким разом виступав за Монако.
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"Я дуже добре знаю Чуамені. Я розмовляв з людьми з Барси, радив якомога швидше "завербувати" його. Це чудовий гравець на майбутнє, але Барса фінансово не могла його собі дозволити", – цитує Фабрегаса Marca.
Нагадаємо, цього літа Чуамені таки опинився і Іспанії, але боротьбу виграв Реал. Мадридці заплатили за зірку Монако 80 млн+20 млн євро бонусами.
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