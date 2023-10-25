Юношеская ЛЧ 2023/24, 3 тур

Барселона U-19 – Шахтер U-19 – 2:0

Голы: Дарвих, 15, Хуан Эрнандес, 85

Молодежка донецкого клуба с 3-очковым заделом приехала в гости к лидеру группы H, который обыграл и Антверпен, и Порту в первых двух турах. Матч Барселона U-19 – Шахтер U-19 стартовал в 15:00. Уже на 5 минуте капитан каталонский юношей Нил Калдеро после навеса с левого фланга получил снаряд почти на линии вратарской, но самоотверженный блок украинцев не дал забить. Дани Родригес слишком часто прорывается по левому краю – это большая проблема для юных "горняков". Первый удар в створ также за этим вингером – штрафной издали, прямо в руки Кравцу.

Барселона – Шахтер: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА (видео)

Провальный розыгрыш от собственной вратарской завершается высоким перехватом Дарвиха и очередным врыванием Дани Родригеса. Прострел последнего заблокировали, но прямо на ногу десятки Барсы. Дальний перевод с центра поля на тот же левый край. Родригес прощает ударом выше. Не прошло и половины первого тайма, как правый защитник гостей Антон Дрозд еще и на карточку подсел. Первый удар Шахтера U-19 и сразу в створ ворот случился на 31 минуте. Голкипер Барселоны U-19 Яакобишвили ошибся под давлением, сразу же последовал панический удар опорника Лосенко метров с 35 – без проблем для кипера.

Огарков дважды подряд блокирует в штрафной прострел с левого полуфланга. Дани Родригес уже настолько куражится, что решает после дриблинга обмануть судью эффектным нырянием. Вместо пенальти желтая за симуляцию. Ющенко отклеился от дуэта соперников справа, но вновь подводит слишком панический удар, хотя можно было пройти еще вглубь штрафной. Понемногу начинает работать высокий прессинг молодых украинцев. Против удивительно техничных Дарвиха и Родригеса у Шахтера никаких козырей, поэтому минимальное поражение по итогам первого тайма – еще неплохой результат.

Куэнка махнул рукой в лицо Бундашу. Белик заработал желтую из-за слишком эмоциональных споров по мотивам эпизода. Дарвих, из-за которого не вышел на вторую половину. Классный прессинг на левом фланге выводит на удар Цуканова – вот тут уже вратарь Барселоны спасает! Тот же десятый номер украинского клуба открывается под заброс в левый полуфланг. Острый прострел Цуканова блокируют, но приятно, что каталонцев хоть немного удается нагрузить. Берналь грубо скосил Глущенко, который прорывался на скорости. Это вторая желтая для хозяев. И вновь дерзкое давление приносит высокий перехват, теперь и справа.

Цуканов обыгрывает оппонента в центре поля, снова лишь ценой довольно грубого фола Барселона U-19 срывает атаку дончан. Сметана заменил Бундаша и сразу же заработал угловой. Демченко, заменивший Пушкарева в перерыве, был обязан сравнивать на 70 минуте. Дрозд после страданий в первой половине мог реабилитироваться ассистом, но прострел правого защитника завершился ударом мимо мяча. Лосенко классно обыгрался с несколькими партнерами и забросил в направлении штрафной, где вратарь "сине-гранатовых" сыграл на опережение. Завершилось все судорогами и заменой на Яновича.

Удалось лидеру группы успокоить ситуацию на поле контролем и заменами. Дани Родригес накрутил слева Шелекету и подал, а Эрнандес расстрелял с нескольких метров. Хуан провел на поле менее 3 минут перед взятием ворот. В конце встречи команды обменялись угрозами, но момент испанцев был острее. Шахтер U-19 остается на третьем месте (3 пункта), а Барселона U-19 укрепляет одноосбиное лидерство с максимумом очков (9). Порту, занимающий вторую строчку, набрал сегодня 6 баллов.

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