Фелиш угрожает Атлетико расторгнуть контракт, чтобы сбежать в Барселону – планам препятствует невероятная клаусула
Нападающий сборной Португалии и Атлетико Жоау Фелиш отчаянно хочет покинуть команду Симеоне.
Ситуация вокруг будущего португальской звезды до сих пор не решена. Жоау Фелиш после своих слов, что мечтал всегда играть за Барселону, окончательно испортил отношения с главным тренером Атлетико Диего Симеоне.
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Как сообщает El desmarque, португалец все еще надеется присоединиться к каталонцам в это трансфернок окно. Фелиш объявил свое решение агентам и руководству Атлетико. Впрочем, мадридский клуб не хочет отпускать игрока именно в Барселону.
Португалец даже угрожал "матрасникам" расторжением контракта. Однако руководство Атлетико рассматривает намерение Фелиша как шутку, поскольку в контракте футболиста прописана клаусула в размере 350 миллионов евро, которую ему придется выплатить.
Напомним, что переход Жоау Фелиша из Бенфики в 2019 году за 127 млн стал самым дорогим трансфером в истории Атлетико. За мадридцев португалец сыграл в 131 матче. В его активе 34 гола и 18 результативных передач.
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