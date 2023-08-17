Ситуация вокруг будущего португальской звезды до сих пор не решена. Жоау Фелиш после своих слов, что мечтал всегда играть за Барселону, окончательно испортил отношения с главным тренером Атлетико Диего Симеоне.

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Как сообщает El desmarque, португалец все еще надеется присоединиться к каталонцам в это трансфернок окно. Фелиш объявил свое решение агентам и руководству Атлетико. Впрочем, мадридский клуб не хочет отпускать игрока именно в Барселону.

Португалец даже угрожал "матрасникам" расторжением контракта. Однако руководство Атлетико рассматривает намерение Фелиша как шутку, поскольку в контракте футболиста прописана клаусула в размере 350 миллионов евро, которую ему придется выплатить.

Напомним, что переход Жоау Фелиша из Бенфики в 2019 году за 127 млн стал самым дорогим трансфером в истории Атлетико. За мадридцев португалец сыграл в 131 матче. В его активе 34 гола и 18 результативных передач.

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