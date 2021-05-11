Каталонский гранд близок к тому, чтобы сохранить Лионеля Месси в коллективе.

Президент "блаугранас" Жоан Лапорта провел несколько встреч с Хорхе Месси, который является отцом и агентом Лео. В ходе переговоров стороны пришли к определенному прогрессу, утверждает Diario Sport.

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По информации источника, звезда Барселоны очень близок к тому, чтобы остаться в коллективе. Лапорта уже обсудил с Хорхе, какие условия будут предложены Лионелю и его семьи. Сейчас осталось уточнить еще отдельные детали.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Месси провел 33 матча, в которых отметился 28-ю голами и 11-ю результативными передачами. Контракт 33-летнего аргентинца завершается летом, а претендентом на футболиста называют также ПСЖ.

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