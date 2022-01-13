Барселона договорилась с венским Рапидом о досрочном прекращении арендного соглашения Демира, сообщает твиттер испанского клуба.

Барса летом арендовала Демира на сезон с правом выкупа за 10 миллионов евро. Австриец не сумел ярко проявить себя, а каталонцы не могут позволить себе трансфер из-за финансовой ситуации в клубе. За сезон Юсуф сыграл 9 матчей. Больше Барса его не привлекала, чтобы не платить отступные.

Австриец турецкого происхождения за свой талант и специфическое телосложение получил статус нового Месси. Летом на него претендовали немецкие клубы, однако он уехал за своей мечтой в Барселону.

Демир возвращается в Рапид и до конца сезона останется в Австрии. У клуба сменился тренер, что открывает новые перспективы для Юсуфа – вместо Диди Кюбауэра команду возглавил Фердль Фельдхофер, больше доверяющий молодежи.