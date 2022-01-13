Барселона домовилася з віденським Рапідом про дострокове припинення орендної угоди Деміра, повідомляє твіттер іспанського клубу.

Барса влітку орендувала Деміра на сезон з правом викупу за 10 мільйонів євро. Австрієць не зумів яскраво проявити себе, а каталонці не можуть дозволити собі трансфер через фінансову ситуацію в клубі. За сезон Юсуф зіграв 9 матчів. Більше Барса його не залучала, щоб не платити відступні.

Австрієць турецького походження за свій талант і специфічну тілобудову отримав статус нового Мессі. Влітку на нього претендували німецькі клуби, однак він поїхав за своєю мрією в Барселону.

Демір повертається в Рапід і до кінця сезону залишиться в Австрії. У клубу змінився тренер, що відкриває нові перспективи для Юсуфа – замість Діді Кюбауера команду очолив Фердль Фельдхофер, який більше довіряє молоді.