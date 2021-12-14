Каталонцы больше не будут привлекать к игре австрийского хавбека Юсуфа Демира из-за условий в трансферном соглашении, сообщает Sky Sport Germany.

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Сейчас 18-летний футболист находится в аренде на Камп Ноу, права на него принадлежат австрийскому Рапиду. Часть соглашения предполагает, что Барселона должна будет заплатить около 10 млн евро, если игрок сыграет 10 матчей до конца января 2022 года. В нынешнем сезоне Демир выходил в 9-х матчах и последующее появление на поле приведет к активации данного пункта.

Барса не готова выплачивать данную сумму зимой, а это значит, что Юсуф останется вне заявки до февраля 2022 года. Турецкий талант поразил своей игрой тренерский штаб каталонцев и клуб готов выкупить игрока во время летнего трансферного окна.

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