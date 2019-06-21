Барселона должна выплатить компенсацию Рабьо за неподписание контракта

Барселона подписала предварительный контракт с полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо, что может обойтись в копеечку "блаугранас".

Адриен Рабьо должен получить компенсацию от Барселоны за неподписание с ним полноценного контракта, сообщает AS.

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Как отмечает издание, каталонцы подписали с французом предварительный контракт, и именно поэтому должны выплатить определенную сумму Рабьо.

У французского полузащитника завершился контракт с ПСЖ, а последние 5 месяцев он даже не появлялся на поле из-за переговоров с Барселоной. Сейчас главным претендентом на скандального игрока туринский Ювентус, который якобы готов предложить 5-летний контракт.

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