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Рабьо назвал клубы, в которые может перейти

09:24 31 Читати українською
Рабьо назвал клубы, в которые может перейти
Адриен Рабьо / УЕФА

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо прокомментировал свое возможное будущее.

"Ювентус просматривал меня и мы разговаривали о переходе. Манчестер Юнайтед? Так же, как в прошлом году, надо решать. Скоро все узнаете", – цитирует Рабйо The Sun.

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Этим летом у француза заканчивается контракт с ПСЖ и он может бесплатно перейти в другой клуб. Ранее футболиста пыталась подписать Барселона, у которой произошел конфликт с руководством парижан.

Сам Рабьо выразил желание покинуть клуб, из-за чего был отстранен от первой команды.

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