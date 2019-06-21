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Барселона має виплатити компенсацію Рабйо за непідписання контракту

09:30 603 Читать на русском
Барселона має виплатити компенсацію Рабйо за непідписання контракту
Адріен Рабйо / Reuters

Барселона підписала попередній контракт з півзахисником ПСЖ Адріеном Рабйо, що може обійтись у копійочку "блаугранас".

Адріен Рабйо має отримати компенсацію від Барселони за непідписання з ним повноцінного контракту, повідомляє AS.

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Як зазначає видання, каталонці підписали з французом попередній контракт, і саме через це мають виплатити певну суму Рабйо.

У французького півзахисника завершився контракт із ПСЖ, а останні 5 місяців він навіть не з'являвся на полі через переговори з Барселоною. Зараз головним претендентом на скандального гравця є туринський Ювентус, який нібито готовий запропонувати 5-річний контракт.

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Теги
Трансфери Ювентус Ювентус Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери ПСЖ Адріен Рабйо Адріен Рабйо
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