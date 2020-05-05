Барселона предлагает за Лаутаро 80 миллионов и трех игроков – судьба форварда определится в течение 10 дней

Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес может и не перейти в Примеру. Барселона и Интер далеки от согласования трансфера.

Барселона сформировала солидное предложение по Лаутаро: 80 миллионов евро, которые будут выплачивать в течение нескольких лет. В дополнение каталонцы готовы отпустить в Италию правого защитника Нелсона Семеду, левого фулбека Хуниора Фирпо и центрбека Жана-Клера Тодибо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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"Блаугранас" установили Интеру дедлайн в трансфере Мартинеса – миланцы должны решить судьбу форварда за 10 дней. Футболист мечтает играть за Барселону рядом с Месси, однако переход может не состояться.

Интеру предложение Барсы кажется скупым. "Нерадзурри" хотят получить 111 млн евро, которые прописаны в контракте аргентинца. Любые запросы ниже 90 миллионов итальянский клуб даже не намерен рассматривать. Вполне вероятно, что на этом переговоры по Лаутаро остановятся.

Руководство Интера считает, что еще один год в команде Конте повысит цену на Мартинеса. К слову, в нынешнем сезоне аргентинец провел за миланцев 31 матч во всех турнирах и забил 16 мячей.

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