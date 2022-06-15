У защитника Севильи и сборной Франции Жюля Кунде есть большие шансы пойти на повышение.

Переговоры Барселоны и Севильи близки к завершению, а 23-летний Жюль Кунде, похоже, сменит клуб. Ожидается, что Хави получит своего фаворита на усиление центра защиты. Барса заплатит 55-60 млн евро и отдаст одного из своих игроков, сообщает Ccma.

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Кандидатур несколько – Сержиньо Дест (американец может стать частью трансфера Левандовски из Баварии), а также Клеман Лангле, переходивший в Барселону именно из Севильи. Еще один вариант – нападающий Франсишку Тринкау. Португалец возвращается из аренды в Вулверхэмптоне, но на него в Барсе не слишком рассчитывают.

"Сине-гранатовые" выиграли борьбу за центрбека у Челси, который тоже пытался усилиться защитником сборной Франции. В настоящее время Жюль восстанавливается от травмы, из-за которой пропустит еще 4-6 недель. Недавно игрок был прооперирован и приступил к реабилитации.

В сезоне 2021/22 Кунде провел 44 матча, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Контракт воспитанника Бордо с Севильей рассчитан еще на 2 года. Летом 2019-го нервионцы выложили за француза 25 млн евро – самый дорогой трансфер на то время в истории клуба.

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