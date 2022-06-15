Как и ожидалось, бразильский ветеран продолжит свою карьеру в другой команде.

Буквально сегодня, 15 июня, стало известно, что Барселона не будет предлагать Дани Алвесу новый контракт. Латераль подтвердил информацию, попрощавшись с клубом.

"Дорогие "кулес". Вот и настало время нашего прощания. Более 8-ми лет я посвятил этому клубу, цветам и городу. Как бывает в жизни, годы проходят, пути расходятся, а истории пишутся в разных местах.

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Прошло еще много лет, пока футбол и жизнь, которые очень благодарны тем, кто уважает их, решили дать мне возможность вернуться сюда, чтобы попрощаться. Спасибо всем вам. Также хотел бы поблагодарить весь персонал за возможность снова носить эту замечательную футболку. Вы не знаете, как я счастлив... Я выиграл здесь 23 трофея: 2 требла, 1 секстет и стал частью великолепной золотой книги!

Это замыкает очень красивый цикл и открывает другой, еще более сложный. Пусть мир никогда не забудет: лев, даже если ему 39 лет, все равно остается добрым безумным львом.

Навсегда Барса", – написал 39-летний Алвес в Instagram.

Напомним, бразилец второй раз присоединился к Барселоне по ходу сезона 2021/22. За второй период в "блаугранас" правый латераль отыграл 16 матчей, забил 1 гол и трижды ассистировал партнерам. В общей сложности он провел в составе Барселоны 407 поединков. Отличился 22 голами и 104 результативными передачами. Трижды выиграл ЛЧ и 6 раз – Примеру.

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