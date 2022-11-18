Барселона отправила впечатляющую делегацию игроков на чемпионат мира в Катаре.

Каталонский клуб будут представлять сразу 17 футболистов – рекорд в истории чемпионатов мира, сообщает Mundo Deportivo.

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Еще вчера эту планку удерживала Бавария, однако травмы внесли свои коррективы. Из заявки Сенегала выпал вингер мюнхенцев Садио Мане, а защитник Барсы Алехандро Бальде заменил Хосе Гайю (Валенсия) в списке Испании. Теперь Бавария и Манчестер Сити делят второе место – по 16 игроков.

Такие рекорды вряд ли радуют главного тренера Барселоны Хави, который после чемпионата мира будет вынужден оперативно собирать команду из уставших и психологически опустошенных подопечных.

Barcelona now have the most players at the 2022 World Cup - 17. It is an all time record.



: Baldé, Alba, Eric, Busquets, Pedri, Gavi, Ansu, Ferran.



: Koundé, Dembélé.



: de Jong, Memphis.



: Christensen.



: Lewandowski.



: ter Stegen.



: Araujo.



: Raphinha. — Barça Buzz (@Barca_Buzz) November 18, 2022

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