Каталонський клуб представлятимуть відразу 17 футболістів – рекорд в історії чемпіонатів світу, повідомляє Mundo Deportivo.

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Ще вчора цю позначку утримувала Баварія, однак травми внесли свої корективи. Із заявки Сенегала випав вінгер мюнхенців Садьйо Мане, натомість захисник Барси Алехандро Бальде замінив Хосе Гайю (Валенсія) в списку Іспанії. Тепер Баварія та Манчестер Сіті ділять другу сходинку – по 16 гравців.

Такі рекорди навряд тішать головного тренера Барселони Хаві, який після чемпіонату світу буде змушений оперативно збирати команду з втомлених і психологічно спустошених підопічних.

Barcelona now have the most players at the 2022 World Cup - 17. It is an all time record.



: Baldé, Alba, Eric, Busquets, Pedri, Gavi, Ansu, Ferran.



: Koundé, Dembélé.



: de Jong, Memphis.



: Christensen.



: Lewandowski.



: ter Stegen.



: Araujo.



: Raphinha. — Barça Buzz (@Barca_Buzz) November 18, 2022

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