Барса переграла гостей з Мадрида (1:0) в центральному матчі 30 туру Прімери. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Атлетіко в січні програв Барселоні домашній матч і відтоді не знав гіркоти поразок у Прімері. За 12 останніх турів "матрацники" лише двічі втратили очки. Навіть такий спурт не повернув команду в чемпіонські перегони, адже Барселона відірвалася занадто далеко.

Зустріч на Камп Ноу не мала особливої турнірної інтриги. І не обіцяла яскравого футболу. Барса підійшла до матчу з затяжною безгольовою серією, а Дієго Сімеоне на топові поєдинки любить повертатися до класики, де головне завдання – обмежити суперника.

Обережний перший тайм

Передматчеві прогнози справдилися. За перші 40 хвилин суперники рідко загрожували воротам один одного. Атлетіко організовано оборонявся, Барселона також грала обережно. В таких умовах на перший план виходять персоналії.

Грізманн, який може вважатися найкращим гравцем Прімери у 2023-му, з лінії штрафного пробив у поперечину, а потім змусив тер Штегена вступити в гру, завершивши гостру атаку гостей. На іншому кінці поля Лєвандовскі обіграв трьох, створив собі момент, але удару не завдав.

Перед перервою Барселона все ж відкрила рахунок. Рафінья зачепився за пас з глибини і прострілив вздовж штрафного майданчика, а Ферран скористався діркою в опорній зоні Атлетіко та забив. До того часу каталонці завдали лише 3 ударів (2 були заблоковані).

Парад марнотратства по перерві

У другому таймі пішла живіша гра. У Барселони на хороші ударні позиції виходили Гаві (lпромахнувся) та Лєвандовскі (сейв Облака). Рафінья постійно постачав партнерам хитрі передачі, але Гаві і Роберт не могли влучити по м'ячу. Щоправда, коли поляк віддячив Рафіньї пасом на порожні ворота – той також змарнував шанс.

Атлетіко атакував переважно лівим флангом, де провідну роль взяв на себе Карраско. Бельгієць двічі неточно пробивав сам, після чого створив гольовий момент для Де Пауля. Згодом з'явився Мората, який посилив атаку гостей. Альваро проскочив Гарсію та викотив суперпас на Грізманна – удар п'ятою прочитав тер Штеген.

Барселона була ближчою до гола, однак Лєвандовскі відмовився вбивати інтригу. Поляк разом з Рафіньєю вийшов на одного Облака й замість передачі пробив здалеку повз ворота. Атлетіко більше розкривався, а Барса користувалася вільними зонами. Тільки не забивала. Лєвандовскі 3 тижні без голів.

Барселона набрала 76 очок і відновила гандикап на вершині Ла Ліги до 11 пунктів. Атлетіко з 60 балами залишився третім.