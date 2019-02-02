Барселона – Валенсия: прямая трансляция

В матче 22-го тура чемпионата Испании Барселона встречается с Валенсией на Камп Ноу. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 22-го тура чемпионата Испании Барселона – Валенсия начнется в 19:30 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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