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Барселона – Валенсия: прямая трансляция

18:26 224 Читати українською
Барселона – Валенсия: прямая трансляция
Барселона – Валенсия: прямая трансляция

В матче 22-го тура чемпионата Испании Барселона встречается с Валенсией на Камп Ноу. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 22-го тура чемпионата Испании Барселона – Валенсия начнется в 19:30 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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Испания22 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Валенсия: Суббота 02 февраля 2019

Барселона
Матч окончен
2 : 2
Валенсия
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Барселона Барселона Испания Барселона - Валенсия Видеоновости Валенсия Валенсия
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