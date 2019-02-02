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Барселона – Валенсія: пряма трансляція

18:26 130 Читать на русском
Барселона – Валенсія: пряма трансляція
Барселона – Валенсія: пряма трансляція

У матчі 22-го туру чемпіонату Іспанії Барселона зустрічається з Валенсією на Камп Ноу. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 22-го туру чемпіонату Іспанії Барселона – Валенсія розпочнеться о 19:30 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

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Іспанія22 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Валенсія: Субота 02 лютого 2019

Барселона
до матчу
13
хв
Валенсія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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Іспанія Відеоновини Барселона Барселона Валенсія Валенсія Барселона - Валенсія
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