Барселона – Реал: Винисиус сможет принять участие в Эль Класико – "сливочные" выиграли апелляцию

Форвард Реала Винисиус Жуниор будет иметь возможность сыграть в воскресном Эль Класико против Барселоны. поскольку дисквалификация бразильца была отменена.

Мадридский Реал выиграл апелляцию по дисквалификации бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, сообщает официальный сайт Королевской федерации футбола Испании.

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Футболист получил 2 желтые карточки в матче за Реал Мадрид Кастилью и был удален с поля, но "королевский клуб" обжаловал это решение.

Матч Барселона – Реал состоится 28 октября в 17:15 по киевскому времени.

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