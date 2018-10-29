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Барселона – Реал: Винисиус сможет принять участие в Эль Класико – "сливочные" выиграли апелляцию

26 октября 17:50 90 Читати українською
Барселона – Реал: Винисиус сможет принять участие в Эль Класико – "сливочные" выиграли апелляцию
Винисиус Жуниор / ФК Реал Мадрид

Форвард Реала Винисиус Жуниор будет иметь возможность сыграть в воскресном Эль Класико против Барселоны. поскольку дисквалификация бразильца была отменена.

Мадридский Реал выиграл апелляцию по дисквалификации бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, сообщает официальный сайт Королевской федерации футбола Испании.

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Футболист получил 2 желтые карточки в матче за Реал Мадрид Кастилью и был удален с поля, но "королевский клуб" обжаловал это решение.

Матч Барселона – Реал состоится 28 октября в 17:15 по киевскому времени.

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Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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