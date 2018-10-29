Винисиус забил классный гол со штрафного дублю Сельты – форвард рвется в основу Реала

Нападающий Реала Винисиус Жуниор доказывает на поле свое желание играть за основу мадридцев.

В 9-м туре третьего диивизиона Испании Реал Мадрид Кастилья гостил у Сельты Б. Хозяева первыми открыли счет и легко могли пристыдить молодых талантов Реала.

Винисиус стучит в дверь первой команды – почему юный бразилец реально претендует на важную роль в Реале

Исправлять ситуацию взялся бразильский форвард Винисиус, который роскошным ударом со штрафного спас команду от позора.

Напомним, основная команда Реала неожиданно уступила в домашних стенах Леванте в последнем туре Ла Лиги и занимает 5-е место в турнирной таблице. Возможно, пора привлекать молодой резерв?