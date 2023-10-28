Барселона принимает Реал в центральном матче 11 тура Примеры. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Барселона – Реал начинается в 17:15 по Киеву. Смотреть игру можно бесплатно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

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Андрей Лунин ожидаемо оказался в запасе, а место в воротах Реала занял Кепа. Мадрид занимает второе место в чемпионате, а Барса идет третьей, проигрывая принципиальному сопернику один балл.

Стартовые составы команд

Барселона: тер Штеген – Араухо, Кристенсен, Мартинес, Бальде – Канселу, Фермин, Гюндоган, Гави – Фелиш, Ферран.

Запасные: Левандовски, Рафинья, Пенья, Алонсо, Ромеу, Кунде, Астралага, Ямал, Касадо, Кубарси, Гиу, Форт.

Реал: Кепа – Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди – Вальверде, Чуамени, Кроос – Беллингем – Родриго, Винисиус.

Запасные: Лунин, Пинейро, Начо, Модрич, Камавинга, Хоселу, Васкес, Фран, Браим.