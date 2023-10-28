Барселона – Реал: стартові склади та онлайн-трансляція Класіко – Лунін дізнався свою роль
Барселона приймає Реал у центральному матчі 11 туру Прімери. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Барселона – Реал розпочинається о 17:15 за київським часом. Дивитися гру можна безкоштовно на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.
Барселона – Реал Мадрид: анонс Ель Класіко у Ла Лізі
Андрій Лунін очікувано опинився в запасі, а місце у воротах Реала зайняв Кепа. Мадрид посідає друге місце в чемпіонаті, а Барса йде третьою, програючи принциповому супернику один бал.
Стартові склади команд
Барселона: тер Штеген – Араухо, Крістенсен, Мартінес, Бальде – Канселу, Фермін, Гюндоган, Гаві – Феліш, Ферран.
Запасні: Лєвандовскі, Рафінья, Пенья, Алонсо, Ромеу, Кунде, Астралага, Ямал, Касадо, Кубарсі, Гіу, Форт.
Реал: Кепа – Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді – Вальверде, Чуамені, Кроос – Беллінгем – Родріго, Вінісіус.
Запасні: Лунін, Пінейро, Начо, Модріч, Камавінга, Хоселу, Васкес, Фран, Браїм.