Барселона – Осасуна – 1:2 – видео голов и обзор матча

Осасуна неожиданно переиграла Барселону в матче 37-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Осасуна.

Поединок неожиданно начался с атак Осасуны и воспитанник каталонцев Арнаис на 16 минуте открыл счет в матче. Месси мог сравнять счет, однако его удар со штрафного попал в перекладину. А вот во второй половине Лионель пробил без шансов для голкипера. Осасуна еще и осталась в меньшинстве, однако в компенсированное время вырвала победу благодаря голу Роберто Торреса.

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Таким образом, Осасуна набрала 51 очко и осталась одиннадцатой, Барселона с 79 пунктами расположилась на второй строчке.