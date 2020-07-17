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Барселона – Осасуна – 1:2 – видео голов и обзор матча

09:46 - Читати українською
Барселона – Осасуна – 1:2 – видео голов и обзор матча
Месси в окружении соперника / фото ФК Осасуна

Осасуна неожиданно переиграла Барселону в матче 37-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Осасуна.

62’ Лионель Месси
 
Хосе Арнаиц 16’
Энрик Гальего 75’
Роберто Торрес 90+4’
16’ Хосе Арнаиц
62’ Лионель Месси
75’ Энрик Гальего
90+4’ Роберто Торрес

Поединок неожиданно начался с атак Осасуны и воспитанник каталонцев Арнаис на 16 минуте открыл счет в матче. Месси мог сравнять счет, однако его удар со штрафного попал в перекладину. А вот во второй половине Лионель пробил без шансов для голкипера. Осасуна еще и осталась в меньшинстве, однако в компенсированное время вырвала победу благодаря голу Роберто Торреса.

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Таким образом, Осасуна набрала 51 очко и осталась одиннадцатой, Барселона с 79 пунктами расположилась на второй строчке.

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Испания Видеоновости Барселона Барселона Осасуна Осасуна Барселона - Осасуна
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