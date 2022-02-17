Барселона – Наполи – 1:1 – видео голов и обзор матча
23:03 - Читати українською
Барселона и Наполи разошлись миром в первом матче предыдущего раунда плей-офф Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор поединка.
завершено
Пётр Зелиньски 29’
29’ Пётр Зелиньски
Наполи лучше начал встречу и закономерно вышел вперед на 29-й минуте. Ильмас выкатил удобную передачу на Зелиньски, которому разрешили пробить аж дважды – тер Штеген таки капитулировал.
Барселона не смогла дожать Наполи на Камп Ноу – партенопейцы удержали ничью
Барселона отыгралась после перерыва благодаря пенальти. VAR посоветовал обратить внимание на руку Жезуса, и судья Ковач указал на "точку" – Ферран приговор реализовал. Счет 1:1 продержался до финального свистка, потому все будет решаться в Италии.
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