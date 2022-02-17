Барселона – Наполі – 1:1 – відео голів та огляд матчу
17 лютого 23:03 - Читать на русском
Барселона і Наполі розійшлися миром у першому матчі попереднього раунду плей-офф Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
завершено
Пйотр Зєліньскі 29’
29’ Пйотр Зєліньскі
Наполі краще розпочав зустріч і закономірно вийшов уперед на 29 хвилині. Ільмас викотив зручну передачу на Зєліньскі, якому дозволили пробити аж двічі – тер Штеген таки капітулював.
Барселона не змогла дотиснути Наполі на Камп Ноу – партенопейці втримали нічию
Барселона відігралася по перерві завдяки пенальті. VAR порадив звернути увагу на руку Жезуса, і суддя Ковач вказав на "позначку" – Ферран вирок реалізував. Рахунок 1:1 протримався до фінального свистка, тому все буде вирішуватися в Італії.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter