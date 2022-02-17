Все в жизни когда-нибудь бывает впервые. Вот и болельщикам Барселоны пришлось пережить такой момент – на их стадионе в феврале заиграл гимн Лиги Европы. В последний раз каталонцы выступали во втором по престижности клубном турнире в сезоне 2003/04, вылетев в 1/8 финала КУЕФА. Конечно, падение на этот уровень не могло не раздражать "блаугранас".

Возможно, на матч Лиги Европы болельщики бы и не пришли, однако атмосферу спас статус соперника – в гости приехал борющийся за чемпионство Наполи. Хави не стал выставлять на этот поединок второстепенный состав, доверившись основным футболистам. Изменений, в сравнению с матчем против Эспаньола, было четыре – Эрик Гарсия сменил травмированного Араухо, Мингеса вышел вместо Деста, Обамеянг сыграл в атаке вместо Гави, а Бускетс уступил место в старте ради Нико Гонсалеса. Маурицио Сарри тоже бросил в бой всех лидеров.

Первый тайм оказался достаточно неоднозначным для обеих команд. Барселона владела инициативой, держа мяч 61% игрового времени и нанеся 8 ударов, однако всего раз "кулес" удалось попасть в створ – это Нико протянул сферу в штрафную и пробилсз острого угла в Мерета. Кроме этого эпизода, можно загадать момент Феррана на 28-й минуте, когда тот получил мяч в большой зоне на линии штрафной и выстрелил по воробьям. Все остальные атаки Барсы оказались не слишком острыми – суммарный xG каталонцев в первом тайме составил 0,61.

Наполи сильно уступал в активности, организовав всего три удара, однако гости выигрывали борьбу (25-18 по единоборствам) и лучше распоряжались своими шансами у чужих ворот. Так, на 22-й минуте отличиться мог Осимхен, получивший передачу от Зелиньски и вышедший практически с глазу на глаз. Виктор пробил в дальний угол, но тер Штеген парировал. На 29-й голкипер каталонцев парировал мощный удар Зелиньски с пределов штрафной – впрочем, Пьотр тут же сыграл на добивании. 0:1!

На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе Наполи в счете, однако во втором тайме Барселона прижала итальянцев по-взрослому. До финального свистка гости смогли огрызнуться всего одним простеньким ударом в руки тер Штегену, а вот подопечные Хави активно лезли вперед.

Организовав несколько перспективных атак, "блаугранас" заработали пенальти на 58-й минуте – рукой сыграл Жуан. Ферран Торрес подошел к "отметке" и легко переиграл Мерета. 1:1.

Хави быстро освежил игру, выпустив на 65-й минуте Дембеле, Гави и Бускетса. Благодаря этому Барселоне удалось держать темп и регулярно вторгаться на ударные позиции – впрочем, давлению "сине-гранатовых" не хватало хорошего завершения в атаке.

Реальные моменты пошли только в конце поединка. так, на 88-й минуте Ферран бахнул с правого вратарского края (вышло слишком высоко), на 90-й классный прострел Дембеле в последний момент выбил Мерет, а замыкание свежего Люка Де Йонга в падении через себя прошло далеко от левой штанги. На 90+3-й Люк снова мог стать героем, влетев в штрафную и покатив мяч под себя для удара Феррана – впрочем, нападающий снова не попал в створ.

Наконец, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Судьба путевки в 1/8 финала ЛЕ будет решена в Неаполе.

Боруссия опозорилась в Лиге Европы – Дортмунд увидел 4 пропущенных от Рейнджерс