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Барселона – экономический и моральный банкрот, – кандидат в президенты клуба

15:59 46 Читати українською
Барселона – экономический и моральный банкрот, – кандидат в президенты клуба
Лионель Месси

Виктор Фонт, который стремится стать новым президентом Барселоны, уничтожил клуб острыми высказываниями.

"Нужно все начинать с нуля. Несмотря на солидные спортивные успехи, видим отсутствие прозрачности действий и желание каждый раз получать все больший доход, при этом увеличивая расходы трансферами в последнюю минуту.

Это неправильный путь к восстановлению баланса, это нестабильная модель. Барселона – экономический и моральный банкрот", – написал в открытом обращении Фонт, раскритиковав нынешнее руководство клуба.

Напомним, что ранее 6 директоров Барселоны подали в отставку. Отмечается, что функционеры покинут свои посты из-за несогласия с политикой действующего президента Барселоны Бартомеу. К слову, выборы нового президента "сине-гранатовых" состоятся в следующем году.

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