Луис Суарес рекомендовал "блаугранас" подписать земляка еще тогда, когда он выступал за скромную Альмерию.

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"Я рассказывал Барселоне о Дарвине. Они спрашивали меня по нему, на что я ответил: "Присмотритесь к этому парню, в нем есть что-то интересное". Но тогда они сказали: "Нет, он играет за Альмерию, еще очень молод". Вместо того, чтобы сейчас платить 80-100 млн фунтов, тогда его можно было забрать за 15-20", – Goal вспомнил отрывок интервью Суареса с 2021 года.

Добавим, что в сентябре 2020 года Бенфика приобрела уругвайца у Альмерии за 24 млн евро, а теперь продает его Ливерпулю за 80+20 млн бонусами.

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