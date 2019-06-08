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Капитан молодежной команды Реала забил феноменальный гол с центра поля в ворота Барселоны – видео шедевра

20:47 73 Читати українською
Капитан молодежной команды Реала забил феноменальный гол с центра поля в ворота Барселоны – видео шедевра
Молодежка мадридцев / Фото из твиттера Реала

Мадридский Реал выбил своего извечного соперника из турнира молодежных команд.

Классико между юными представителями испанских грандов состоялось в рамках четвертьфинальной встречи турнира Copa del Rey juvenil.

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Украшением игры стал гол капитана мадридцев Антонио Бланко. Игрок перехватил мяч в центре поля и перебросил голкипера ударом с 40-а метров. Этот гол сравнял счет в матче, который так и завершился – 1:1.

В первом противостоянии Реал одержал победу 2:0. Барселона покинула турнир, а мадридцы вышли в полуфинал и продолжат борьбу за трофей.

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