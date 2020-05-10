"Каждый раз, когда он приходит в новую команду, там играют подозрительные матчи": Баранка потроллил Севидова

Председатель Комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка нашел общую черту во всех командах Александра Севидова.

"Читал интервью Севидова. Он действительно очень нефартовый человек. Каждый раз, когда он приходит в новую команду, там играют подозрительные матчи.

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Как же ему не везет. Мне очень жаль, что с ним это постоянно случается", – сказал Баранка в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, накануне Франческо продлил контракт с Украинской ассоциацией футбола еще на один год. К слову, Баранка занимает должность председателя Комитета по этике и честной игры с апреля 2017 года.

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