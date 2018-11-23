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Бандура раскрыл, какую сумму получат игроки Львова за отобранные у Шахтера очки

21:47 252 Читати українською
Бандура раскрыл, какую сумму получат игроки Львова за отобранные у Шахтера очки

Вратарь ФК Львов Александр Бандура поделился впечатлениями после матча 16-го тура УПЛ против Шахтера.

"Героем можно назвать всю команду, а я просто в воротах помогал. Сегодня звезды так сложились, что сыграли вничью. Номинально мы слабее, так что строили свою игру от обороны. Мы рассчитывали на тяжелую игру, такой был план.

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Одни в Лиге чемпионов, другие в Лиге Европы. Одних мы обыграли, с другими – ничья. Премиальные? Три тысячи гривен, если не верите – спросите у тренера. Это вроде каждому, а не на команду", – сказал Бандура в эфире канала "Футбол 1".

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Украина16 тур

Шахтер - Львов: Пятница 23 ноября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 0
Львов
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