Марио Балотелли порой все же попадает в новостную ленту благодаря своим футбольным навыкам.

Нападающий Адана Демирспора напомнил о своем мощном ударе в матче против Гезтеппе.

Балотелли ногой нежно ударил партнера по голове – "награда" за дубль в ворота Галатасарая

На 16-й минуте Балотелли получил мяч и с 26 метров влепил точно в девятку. Телевизионщики высчитали скорость полета сферы – 123 км/ч. В перерыве скандального форварда сменили, а затем партнеры не смогли удержать преимущество – ничья 1:1.

Напомним, летом Балотелли присоединился к Адана Демирспору на правах свободного агента. В текущем сезоне Супер Марио провел 20 матчей, в которых отличился 8 голами и 4 ассистами.

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