Маріо Балотеллі часом все ж потрапляє у стрічку новин завдяки своїм футбольним навичкам.

Нападник Адана Демірспора нагадав про свій могутній удар у матчі проти Гезтепе.

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На 16-й хвилині Балотеллі отримав м'яч і з 26 метрів вліпив точнісінько у дев'ятку. Телевізійники вирахували швидкість польоту сфери – 123 км/год. У перерві скандального форварда змінили, а потім партнери не змогли втримати перевагу – нічия 1:1.

Нагадаємо, влітку Балотеллі приєднався до Адана Демірспора на правах вільного агента. У поточному сезоні Супер Маріо провів 20 матчів, в яких відзначився 8 голами та 4 асистами.

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