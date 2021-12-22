Марио Балотелли в свой 31 год не устает удивлять мир детскими проделками.

Нападающий Аданы Демирспор отличился в матче против Галатасарая, но не результативными действиями.

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Новичок турецкой Суперлиги одолел гранда 2:0, а героем встречи стал вингер Юнус Акгюн. Балотелли решил по-своему поздравить младшего на 10 лет партнера. Итальянец ударом ногой нежно "погладил" Юнуса по голове.

Напомним, что Балотелли присоединился к Адане летом этого года. В текущем сезоне форвард провел 19 матчей, в которых отличился 7 голами и 4 ассистами.

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