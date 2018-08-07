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Балканы представили новый логотип

10:23 74 Читати українською
Балканы представили новый логотип
Балканы представили новый логотип

Балканы, которые представляют Первую лигу Украины, провели ребрендинг в клубе.

Футбольный клуб Балканы обновил логотип и клубный сайт.

Новый логотип ФК Балканы своим наклоном символизирует движение вперед и стремление только вверх к новым победам, пишет официальный сайт клуба.

Первая лига: Металлист 1925 разгромил Сумы, Николаев обыграл Балканы

К слову, Балканы основали в 2007 году и с тех пор логотип клуба ни разу не меняли.

Старая эмблема команды выглядела так:

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Первая лига Балканы Балканы
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