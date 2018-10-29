Балашов: С приходом Шевчука в Олимпике изменилось абсолютно все

Форвард Олимпика Виталий Балашов прокомментировал победу над Черноморцем в матче 12-го тура УПЛ.

"Прежде всего хотелось реабилитироваться за тот матч, который мы провели в Одессе, а я в конце не забил пенальти. Для меня этот матч не был принципиальным, так как уже прошло много лет с тех пор, как я играл за Черноморец, но каждая встреча, независимо от соперника, для меня решающаа.

Олимпик – Черноморец – 1:0 – видео гола и обзор матча

Мы разбирали их игру, это очень организованная команда. Было тяжело играть. Моменты были у обеих команд, но нам больше повезло. Мы больше хотели победить, заставили ошибиться защитника и вратаря, что привело к взятию ворот.

Что изменилось с приходом Шевчука? В первую очередь полностью поменялись тренировки, вообще все изменилось, все новое. Работается прекрасно, у нас прекрасный коллектив. Поступает много новой информации, которую стараемся быстрее анализировать", – цитирует Балашова Tribuna.