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Балашов: З приходом Шевчука в Олімпіку змінилося абсолютно все

22 жовтня 06:30 599 Читать на русском
Балашов: З приходом Шевчука в Олімпіку змінилося абсолютно все
Віталій Балашов / фото: ФК Олімпік

Форвард Олімпіка Віталій Балашов прокоментував перемогу над Чорноморцем в матчі 12-го туру УПЛ.

"Перш за все хотілося реабілітуватися за той матч, який ми провели в Одесі, а я наприкінці не забив пенальті. Для мене цей матч не був принциповим, тому що вже пройшло багато років відтоді, як я грав за Чорноморець, але кожна зустріч, незалежно від суперника, для мене вирішальна.

Олімпік – Чорноморець – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ми розбирали їх гру, це дуже організована команда. Було важко грати. Моменти були в обох команд, але нам більше пощастило. Ми більше хотіли перемогти, змусили помилитися захисника і воротаря, що призвело до взяття воріт.

Що змінилося з приходом Шевчука? В першу чергу повністю помінялися тренування, взагалі все змінилося, все нове. Працюється чудово, у нас прекрасний колектив. Надходить багато нової інформації, яку намагаємося швидше аналізувати", – цитує Балашова Tribuna.

Україна12 тур

Олімпік - Чорноморець: Неділя 21 жовтня 2018

Олімпік
Матч завершено
1 : 0
Чорноморець
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Теги
Олімпік Олімпік Олімпік - Чорноморець Віталій Балашов Віталій Балашов
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