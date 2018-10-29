Олимпик переиграл Черноморец и одержал первую победу под руководством Шевчука

В матче 12-го тура УПЛ Олимпик благодаря голу Дегтярёва одержал минимальную победу над одесским Черноморцем.

Первый тайм виглядел достаточно динамично. Первая его половина однозначно была за Олимпиком, который захватил территориальное преимущество и начал создавать моменты с первых минут – Гай, которого недружелюбно встретили фанаты, уже на 2-й пробил головой над перекладиной, а Дегтярёв и Балашов нанесли несколько перспективных ударов.

Одесситы смогли выровнять игру ближе к середине тайма, создав самый опасный момент в нём – на 27-й минуте Бабенко с нескольких метров после отскока расстреливал ворота донеччан, но Махновский спас. На 40-й же Константину пришлось парировать классный удар Коваля со штрафного, а ещё через две минуты ударом головой пробив Чорний – мяч приземлился на сетку сверху.

Во втором тайме Олимпик снова перехватил инициативу, заставив вступать в игру голкипера Черноморца. На 50-й минуте Литовченко спас свою команду, вытащив из-под перекладины удар Политыло со штрафного. После этого "морякам" удалось перевести игру в типичную УПЛовскую борьбу и даже создать момент на 66-й минуте, когда Татарков сместился и пробил в ближний угол – Махновский взял этот выстрел. В вязкой борьбе игра шла до гола – и одесситы привезли его на свои ворота. На 70-й минуте Мищенко отдал ужасный пас на Литовченко, отыграв своего вратаря, а Дегтярёв воспользовался ситуацией и закатил мяч в пустые – 1:0. И без того слабая игра Черноморца впереди после этого полностью розладилась, и донеччане уверенно довели матч до финала.

Таким образом, Вячеслав Шечук одержал первую победу в качестве главного тренера Олимпика, который набрал пятнадцать очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. Черноморец остался с девятью очками на предпоследней позиции.

Чемпионат Украины 2018/2019, 12-й тур

Олимпик – Черноморец – 1:0

Гол: Дегтярёв, 70