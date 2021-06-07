Украинец разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт Шахтера Караганда.

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Отметим, что Балашов присоединился к казахскому клубу только в марте текущего года, успел сыграть в 15 матчах и забить 2 гола. Шахтер Караганда сейчас занимает 13 место в чемпионате Казахстана.

Напомним, Балашов – воспитанник одесского Черноморца, где и начал профессиональную карьеру в 2008 году. После выступлений за "моряков" и ужгородскую Говерлу поехал искать лучшей доли за границу. Поиграл за польскую Вислу, молдавский Милсами и белорусскую Ислочь. В 2018 году вернулся в Украину и полтора года провел в донецком Олимпике. В августе 2020-го перешел в российский Тамбов, который покинул уже через 2 месяца. Transfermarkt оценивает украинца в 400 000 евро.

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