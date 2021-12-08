"Я рад результату этой игры для моей команды. Неважно, кто забил. Мы забили, потому что хорошо играли. Во втором тайме мы играли на их половине 20 или 25 минут. Мы шли вперед и не боялись Шахтера, где есть некоторые отличные игроки и отличный тренер Де Дзерби, который как второй Гвардиола.

Шахтер – Шериф – 1:1 – видео голов и обзор матча

У них очень техничные игроки, но мы бились до конца. Это важно, что команда добыла такой результат. Мы завершили Лигу чемпионов там, где хотели. В этой кампании мы произвели большое впечатление. Мы совершили сенсацию в матче с Реалом. Хотели показать, что третье место в группе не было случайностью", – цитирует Николова официальный сайт УЕФА.

Напомним, именно Николов украл вероятную первую победу Шахтера на групповом этапе Лиги чемпионов 2021/22, забив гол на 90+3 минуте встречи.

Шахтер на последних секундах упустил победу над Шерифом – "горняки" завершили выступления в ЛЧ, не выиграв ни разу