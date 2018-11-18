Бакалов рассказал, к какому тренеру без колебаний пошел бы работать ассистентом

Наставник Львова Юрий Бакалов рассказал о своей работе в львовской команде.

"Ни один тренер не скажет, что доволен всем. Тем более в нашем случае: место в турнирной таблице не устраивает ни меня, ни ребят, ни руководство.

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Надо всегда нужно исходить из того, какой стратегический ресурс и кадровый выбор. Вот пример: кроме того, что мы дебютанты, у нас одна из самых молодых команд чемпионата и, кажется, наименее опытный – в плане количества футболистов с опытом игры в УПЛ.

Любая работа предполагает сложности. Есть тренеры, которые стесняются идти к кому-то помощником. Я бы, наверное, тоже к любому не пошел. Но работать с Леонидом Кучуком всегда соглашался без раздумий.

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Это большой профессионал и человек, который постоянно работает и учится, хотя многое знает о футболе. Я вообще считаю, что наставники, которые уверены, мол, знают все, ошибаются", – цитирует Бакалова официальный сайт УПЛ.