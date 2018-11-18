toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЛИГА НАЦИЙ СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ИТАЛИЯ - ПОРТУГАЛИЯ

Бакалов рассказал, к какому тренеру без колебаний пошел бы работать ассистентом

10:07 66 Читати українською
Бакалов рассказал, к какому тренеру без колебаний пошел бы работать ассистентом
Юрий Бакалов / фото из соцсетей

Наставник Львова Юрий Бакалов рассказал о своей работе в львовской команде.

"Ни один тренер не скажет, что доволен всем. Тем более в нашем случае: место в турнирной таблице не устраивает ни меня, ни ребят, ни руководство.

Жонатан: Матч с Шахтером будет тяжелый, но мы уже играли с Динамо, которое обыгрывало их

Надо всегда нужно исходить из того, какой стратегический ресурс и кадровый выбор. Вот пример: кроме того, что мы дебютанты, у нас одна из самых молодых команд чемпионата и, кажется, наименее опытный – в плане количества футболистов с опытом игры в УПЛ.

Любая работа предполагает сложности. Есть тренеры, которые стесняются идти к кому-то помощником. Я бы, наверное, тоже к любому не пошел. Но работать с Леонидом Кучуком всегда соглашался без раздумий.

Рух подтвердил, что ведет переговоры с Кучуком

Это большой профессионал и человек, который постоянно работает и учится, хотя многое знает о футболе. Я вообще считаю, что наставники, которые уверены, мол, знают все, ошибаются", – цитирует Бакалова официальный сайт УПЛ.

Теги
Юрий Бакалов Львов Львов Леонид Кучук Леонид Кучук
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
15
мин
Англия
16:00
Хорватия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук