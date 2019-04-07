Бакалов прокомментировал поражение Львова от Зари в четвертьфинале Кубка Украины

Главный тренер ФК Львов Юрий Бакалов поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Кубка Украины против Зари (0:1).

"Много говорить не буду. Сегодня, на мой взгляд, игра удалась. Обе команды не закрывались, пытались атаковать.

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Кубковые матчи априори отличаются от других поединков. Побеждают в таких встречах те команды, которые реализуют свои моменты. Заря свой момент реализовала, они выиграли.

Поздравляем Зарю с выходом в полуфинал. Будем болеть за них. Желаем Зари дойти до финала и сыграть там удачно", – цитирует Бакалова официальный сайт Зари.

Напомним, жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Украины состоится 8 апреля, начало в 14:00.

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