toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Кубок Украины
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ИНГУЛЕЦ - КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Бакалов прокомментировал поражение Львова от Зари в четвертьфинале Кубка Украины

18:20 53 Читати українською
Бакалов прокомментировал поражение Львова от Зари в четвертьфинале Кубка Украины
Юрий Бакалов / Фото ФК Львов

Главный тренер ФК Львов Юрий Бакалов поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Кубка Украины против Зари (0:1).

 
Богдан Леднев 48’
48’ Богдан Леднев

"Много говорить не буду. Сегодня, на мой взгляд, игра удалась. Обе команды не закрывались, пытались атаковать.

Эффектный гол Леднева со штрафного в видеообзоре матча Львов– Заря

Кубковые матчи априори отличаются от других поединков. Побеждают в таких встречах те команды, которые реализуют свои моменты. Заря свой момент реализовала, они выиграли.

Поздравляем Зарю с выходом в полуфинал. Будем болеть за них. Желаем Зари дойти до финала и сыграть там удачно", – цитирует Бакалова официальный сайт Зари.

Напомним, жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Украины состоится 8 апреля, начало в 14:00.

Карпаты сенсационно уступили Ингульцу в серии пенальти и вылетели из Кубка Украины

Теги
Кубок Украины Заря Заря Львов - Заря Львов Львов Юрий Бакалов Юрий Бакалов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
13
мин
Наполи
21:30
Дженоа
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук