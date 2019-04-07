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Бакалов прокоментував поразку Львова від Зорі в чвертьфіналі Кубка України

18:20 225 Читать на русском
Бакалов прокоментував поразку Львова від Зорі в чвертьфіналі Кубка України
Юрій Бакалов / Фото ФК Львів

Головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов поділився враженнями від матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Зорі (0:1).

 
Богдан Лєднєв 48’
48’ Богдан Лєднєв

"Багато говорити не буду. Сьогодні, на мій погляд, гра вдалася. Обидві команди не закривалися, намагалися атакувати.

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Кубкові матчі апріорі відрізняються від інших поєдинків. Перемагають у таких зустрічах ті команди, які реалізовують свої моменти. Зоря свій момент реалізувала, вони виграли.

Вітаємо Зорю з виходом до півфіналу. Будемо вболівати за них. Бажаємо Зорі дійти до фіналу і зіграти там вдало", – цитує Бакалова офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, жеребкування півфінальних матчів Кубка України відбудеться 8 квітня, початок о 14:00.

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Теги
Кубок України Зоря Зоря Львів - Зоря Львів Львів Юрій Бакалов Юрій Бакалов
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