Бакалов – о ничьей с Шахтером: Гордиться тут нечем

Главный тренер ФК Львов Юрий Бакалов поделился впечатлениями после матча с Шахтером в 16 туре УПЛ.

"Мы делаем свою работу, исходя из своих ресурсов. Понимали, куда едем и с кем будем играть. Понятно, что Шахтер доминировал, мы априори отдали инициативу.

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Гордиться тут нечем, нужно работать, мы на правильном пути. Спасибо ребятам, что с пониманием отнеслись к тактике. Мы дотерпели и заработали очки.

Ошибок было много. Наши идеальные игры еще впереди. Возвращение Борзенко? Присутствие такого опытного футболиста добавляет куража команде. Он как тренер на футбольном поле.

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Моменты у ворот Шахтера тоже были. Так что не такой уж и оборонительный у нас футбол. Сыграли как сыграли, от своего контратакующего плана не отходили", – сказал Бакалов в эфире канала "Футбол 1".