Программу 9-го тура открывал поединок на Рейн-Неккар Арене, где Хоффенхайм принимал Вердер. Обе команды в случае победы могли подняться в зону Лиги чемпионов, хотя хозяевам было достаточно и ничейного счёта.

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Бременцы начали встречу лучше, открыв счет на 18-й минуте усилиями Дукша. Впрочем, Хоффенхайм отыгрался уже на 33-й вследствие выхода Даббура один на один – 1:1! Впереди был ещё час игры, за который фанаты увидели несколько классных моментов. Тем не менее, до 80-х минут счёт оставался равным.

Казалось, что всё так и завершится, однако на 86-й минуте Вердер смог вырвать победу. Гости заработали пенальти, который реализовал Фюлькруг – 1:2. Именно с этими цифрами на табло матч и подошёл к концу.

Вердер набрал 15 очков и поднялся на четвёртую позицию, опережая дортмундскую Боруссию благодаря лучшей разнице голов (но "шмели" свой матч сыграют завтра). Хоффенхайм, оставшись с 14 зачётными баллами, опустился на шестую строчку.

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