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Байер сделал предложение Реала по Эдегору

13:26 107 Читати українською
Байер сделал предложение Реала по Эдегору
Мартин Эдегор / Фото ФК Реал

Юный талант Реала Мартин Едегор может проявить себя в Бундеслиге.

Байер стремится усилить свое атакующее звено Мартином Эдегором, сообщает радиостанция Cadena Ser.

Реал определился относительно будущего Эдегора

По информации источника, руководство немецкого клуба уже направило официальный запрос Реалу относительно возможного трансфера талантливого хавбека.

Прошлый сезон Мартин провел в Витессе на правах аренды и даже сумел попасть в символическую сборную первенства.

В сезоне 2018/19 чемпионата Нидерландов Эдегор провел 35 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 13-ю ассистами.

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