Байєр зробив пропозицію Реалу щодо Едегора

Суперкубок України — 14:06 88
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Шахтар – Динамо: матч за Суперкубок України відбудеться 28 липня в Одесі
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"Олімпіку треба зробити останнє китайське попередження": чому УПЛ начхала на регламент, а єдиний телепул – приреченийУкраїна — 13:00 1009
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"Після трьох дуже успішних років в Україні випав шанс реалізувати мрію". Фонсека – про те, якою буде його РомаІталія — 11:52 1440
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Коноплянка стоїть першим у списку на вихід з Шальке – Вагнер не зможе вплинутиНімеччина — 11:01 2005
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Маліновський зацікавив два клуби Серії А – українець відхилив останню пропозицію ГенкаБельгія — 10:34 3151