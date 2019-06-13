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Байєр зробив пропозицію Реалу щодо Едегора

13:26 339 Читать на русском
Байєр зробив пропозицію Реалу щодо Едегора
Мартін Едегор / Фото ФК Реал

Юний талант Реала Мартін Едегор може проявити себе у Бундеслізі.

Байєр прагне підсилити свою атакувальну ланку Мартіном Едегором, повідомляє радіостанція Cadena Ser.

Реал визначився щодо майбутнього Едегора

За інформацією джерела, керівництво німецького клубу вже надіслало офіційний запит Реалу щодо можливого трансферу талановитого хавбека.

Минулий сезон Мартін провів у Вітессі на правах оренди та навіть зумів потрапити у символічну збірну першості.

У сезоні 2018/19 чемпіонату Нідерландів Едегор провів 35 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 13-ма асистами.

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