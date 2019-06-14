Байер подписал юного форварда ПСЖ Диаби

Форвард ПСЖ Мусса Диаби стал игроком леверкузенского Байера.

Байер на своем официальном сайте сообщил о подписании 5-летнего контракта с Мусса Диаби. До этого футболист выступал в молодежной команде ПСЖ.

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По данным издания Kicker, немцы заплатили чемпиону Франции за игрока 15 млн евро.

Байер в сезоне 2018/19 занял 4 позицию в турнирной таблице Бундеслиги и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.