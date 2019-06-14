Байєр підписав юного форварда ПСЖ Діабі

Форвард ПСЖ Мусса Діабі став гравцем леверкузенського Байєра.

Байєр на своєму офіційному сайті повідомив про підписання 5-річного контракту з Мусса Діабі. До цього футболіст виступав у молодіжній команді ПСЖ.

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За даними видання Kicker, німці заплатили чемпіону Франції за футболіста 15 млн євро.

Байєр у сезоні 2018/19 посів 4 позицію в турнірній таблиці Бундесліги і пробився до групового етапу Ліги чемпіонів.